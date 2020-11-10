"История с Малышевым печальная. Последний его нормальный сезон был в 2016-2017 годах, когда он сыграл 24 матча в УПЛ в первом сезоне Паулу Фонсеки. Далее было 4 сезона, в которых он сыграл всего 4 матча, причем в последних двух – ни одной игры.

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У него серия травм, а его колено не выдерживает нагрузок профессионального футбола. В течение последнего года он занимается только индивидуально, ни разу не тренировался в основной группе. Динамика восстановления после травм не очень. Скорее всего, Малышев завершит карьеру футболиста и больше никогда не выйдет на футбольное поле в статусе профессионального игрока", – сообщает ТаТоТаке.

Заметим, Максим Малышев является воспитанником "горняков", однако успел поиграть и за Зарю на правах аренды. За Шахтер полузащитник провел 77 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и ассистом. Контракт с дончанами рассчитан до июня 2021 года.

Также в активе Максима три поединка за сборную Украины. Дебютировал он в товарищеской игре против Кипра в 2016 году при Фоменко.

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