Полузащитник донецкого Шахтера Максим Малышев вскоре попрощается с донецким клубом, сообщает Meta Ratings.

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Контракт 28-летнего футболиста с "горняками" истекает 30 июня 2021 года и игрок пока окончательно не решил будет ли он искать новый клуб или повесит бутсы на гвоздь. В случае завершения карьеры Шахтер готов предложить своему воспитаннику работу в клубной Академии детским тренером.

Напомним, Малышев не смог полноценно раскрыться в Шахтере из-за хронической травмы колена. Последний раз он выходил на поле в составе донецкой команды в апреле 2019 года. Кроме выступлений за Шахтер и Зарю (на правах аренды) Максим провел также три матча за национальную сборную Украины.

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