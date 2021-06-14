Шахтер вышел из отпуска – первая тренировка "горняков" под руководством Де Дзерби вместе со звездным новичком
22:37 - Читати українською
В лагере донецкого клуба началась подготовка к следующему сезону.
На базе Шахтера в Святошино состоялась первая тренировка дончан после отпуска, сообщает официальный сайт клуба.
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Занятия происходило под руководством новоиспеченного наставника "гриникив" Роберто Де Дзерби. Сейчас в обойме итальянского специалиста находится 31 игрок, среди которых также бразильский новичок Педриньо.
22 июня донецкая команда отправится на сбор в Австрию, где помимо тренировочных сессий проведет 4 контрольных матча с соперниками из Австрии, Польши и Германии.
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