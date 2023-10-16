Сборная Украины встретится с Мальтой в рамках 8 тура квалификации на чемпионат Европы-2024. Где смотреть игру Мальта – Украина онлайн, подскажет "Футбол 24".

Мальта – Украина: где смотреть матч отбора к Евро-2024 / фото А. Васильева

Матч Мальта – Украина состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по Киеву. Встреча пройдет на главной спортивной арене Мальты, расположенной в поселке Та'Кали и вмещающей более 17 тысяч зрителей.

Мальта – Украина: прогноз на матч отбора к Евро-2024

Мальта – Украина: где смотреть матч

Поединок в прямом эфире можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 21:45. В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV игру покажут местные телеканалы "Суспільного".

Трансляция матча начнется с экспертной студии на " MEGOGO Футбол Первый. Старт программы в 20:30. После финального свистка эксперты разберут игру в той же студии.

Перед матчем с Мальтой "сине-желтые" в Праге разобрались с Северной Македонией. Команда Реброва находится на третьей строчке группы С (10 очков), уступая итальянцам по дополнительным показателям. Мальта замыкает группу, потерпев шесть поражений. В июне Украина сумела победить Мальту только благодаря голу Цыганкова с пенальти (1:0).

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