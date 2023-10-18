Статистичні портали назвали своїх героїв поєдинку відбору Євро-2024 між мальтійцями та українцями.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став найкращим гравцем зустрічі з Мальтою за версією WhoScored, отримавши 8,3 бала з 10 можливих. Серед найближчих переслідувачів – захисник Евертона Віталій Миколенко (7,7) та форвард Жирони Артем Довбик (7,5).

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Абсолютно солідарний з такими оцінками був і портал SofaScore, поставивши Мудрику 7,9 бала, а Миколенку та Довбику по 7,7 та 7,4 відповідно.

Найгіршим серед українців за версіями обох сайтів став голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін – WhoScored поставив йому 5,5 бала, а SofaScore оцінив трошки вище (6,0).

Нагадаємо, після 7-ми матчів збірна України набрала 13 очок і йде у турнірній таблиці групи С другою, випереджаючи Італію – головного конкурента за вихід на Євро-2024 – на 3 бали (у "Скуадри Адзурри" є гра у запасі).

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