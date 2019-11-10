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Мальорка уверенно одолела Вильярреал: 13-й тур Примеры, матчи воскресенья

14:55 9 Читати українською
Мальорка уверенно одолела Вильярреал: 13-й тур Примеры, матчи воскресенья
Такефуса Кубо забил свой первый мяч за "островитян" / твиттер Мальорки

В матче 13-го тура Мальорка дома переиграла Вильярреал (3:1).

Чемпионат Испании 2019/2020, 13-й тур

Мальорка – Вильяреал – 3:1

Голы: Лаго, 13 (пен), Родригес, 23 (пен), Кубо, 55 – Касорла, 49 (пен)

Атлетик – Леванте – начало матча в 15:00

Атлетико – Эспаньол – начало матча в 17:00

Хетафе – Осасуна – начало матча в 19:30

Бетис – Севилья – начало матча в 22:00

В первом матче воскресенья 13-го тура испанской Примеры Мальорка принимала Вильярреал. Еще в первом тайме хозяева оформили комфортное преимущество в два мяча, оба забив с пенальти – Лаго реализовал на 13-й, а Родригес на 23-й. Свой одиннадцатиметровый уже после перерыва заработали и гости – Касорла отквитал один мяч. А уже через 3 минуты Мальорка забила в третий раз - дебютным голом за хозяев отличился Кубо; 3:1. Этого вполне хватило для победы подопечных Висенте Морено.

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