Мальорка впевнено здолала Вільяреал: 13-й тур Прімери, матчі неділі

У матчі 13-го туру Мальорка вдома переграла Вільяреал (3:1).

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 13-й тур

Мальорка – Вільяреал – 3:1

Голи: Лаго, 13 (пен), Родрігес, 23 (пен), Кубо, 55 – Касорла, 49 (пен)

Атлетік – Леванте – початок матчу о 15:00

Атлетіко – Еспаньйол – початок матчу о 17:00

Хетафе – Осасуна – початок матчу о 19:30

Бетіс – Севілья – початок матчу о 22:00

У першому матчі неділі 13-го туру іспанської Прімери Мальорка приймала Вільяреал. Ще у першому таймі господарі оформили комфортну перевагу у два м'ячі, обидва забивши з пенальті – Лаго реалізував на 13-й, а Родрігес на 23-й. Свій одинадцятиметровий вже по перерві заробили й гості – Касорла відквитав один м'яч. А вже за мить Мальорка забила втретє – дебютним голом за господарів відзначився Кубо; 3:1. Цього цілком вистачило для перемоги підопічних Вісенте Морено.

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