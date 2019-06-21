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Мальорка проиграла Депортиво в первом матче финала Сегунды – Зозуля может потерять еще один шанс на возвращение в элиту

00:09 13 Читати українською
Мальорка проиграла Депортиво в первом матче финала Сегунды – Зозуля может потерять еще один шанс на возвращение в элиту
Депортиво торжествует / Фото пресс-службы Депортиво

Депортиво уверенно победил Мальорку 2:0 и приблизился к заветному выходу в элиту испанского футбола.

Сегунда, повышение в классе, финал плей-офф

Депортиво – Мальорка – 2:0

Голы: Картабия, 37, Кике 79

Удаление: Педраса, 41 (Мальорка)

Галисийцы обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча после домашней встречи.

Матч оказался напряженным и боевым, но отнюдь не зрелищным. Команды в первом тайме сподобились лишь на один удар в створ ворот. К счастью для Депортиво, он оказался результативным – на 37-й минуте счет открыл Феде Картабия. Через несколько мгновений положение островитян стало еще хуже – Марка Педрасу удалили с поля за грубый подкат двумя ногами.

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Во второй половине Депортиво спокойно удерживал преимущество, а Мальорка пыталась создать хоть какие-то моменты у ворот соперника. Впрочем, атакам подопечных Висенте Морено явно не хватало остроты. В конце концов, "полосатые" даже удвоили преимущество – Кике отличился шедевральной бисиклетой и установил окончательный счет – 2:0 в пользу Депортиво.

Поражение Мальорки может стать неприятной новостью для Романа Зозули. Украинский форвард рассматривал островитян как один из вариантов продолжения карьеры, но только в случае их повышения в классе.

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Депортиво Депортиво Мальорка Мальорка Испания Сегунда Роман Зозуля Роман Зозуля
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