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Динамо не интересуется Зозулей – в борьбе за украинца появился новый фаворит, – ТаТоТаке

18:05 349 Читати українською
Динамо не интересуется Зозулей – в борьбе за украинца появился новый фаворит, – ТаТоТаке
Роман Зозуля / AS

Украинский форвард Роман Зозуля не перейдет в Динамо, но имеет несколько предложений от испанских клубов.

Информация о том, что Динамо интересуется украинским нападающим Романом Зозулей – абсолютная неправда. Украинец не получал предложений от киевского клуба, ведь его нет ни в шорт-листе, ни в лонг-листе Динамо.

Зозуля получил предложение от Альбасете относительно нового контракта

Напомним, у Романа Зозули в конце июня этого года заканчивается контракт с Альбасете, который не пробился в Примеру. Форвард желает остаться в Испании и имеет несколько конкретных предложений.

Называются такие клубы как: Хетафе, Овьедо, Гранада, а также Мальорка, которая сейчас борется за выход в Ла Лигу. Если островная команда выйдет в Примеру, то именно их предложение будет приоритетным, сообщает ютуб-шоу "ТаТоТаке".

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