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Малком согласился перейти в Интер

13:25 68 Читати українською
Малком согласился перейти в Интер
Малком / PA

Вингер французского Бордо Малком согласился присоединиться к миланскому Интеру и переберется в Италию на следующей неделе.

Бразилец дал принципиальное согласие на оформление трансфера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас командам остается согласовать последние детали по переходу, в частности, сумму сделки. Бордо готов отпустить Малкома, если будут выполнены его финансовые запросы. Ранее сообщалось, что жирондинцы просят у Интера 50 млн евро за бразильского форварда. Окончательно оформить переход должны до 29 июня.

В сезоне 2017/18 Малком в Лиге 1 провел 35 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 7 ассистов. Он является воспитанником Коринтианса, за который выступал в 2013-2015 годах.

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