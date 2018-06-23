Малком погодився перейти в Інтер

Вінгер французького Бордо Малком погодився приєднатися до міланського Інтера та перебереться до Італії наступного тижня.

Бразилець дав принципову згоду на оформлення трансферу, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Наразі командам залишається узгодити останні деталі щодо переходу, зокрема, суму угоди. Бордо готовий відпустити Малкома, якщо будуть виконані його фінансові запити. Раніше повідомлялося, що жирондинці просять в Інтера 50 млн євро за бразильського форварда. Остаточно оформити перехід мають до 29 червня.

У сезоні 2017/18 Малком у Лізі 1 провів 35 матчів, у яких забив 12 м'ячів і зробив 7 асистів. Він є вихованцем Корінтіанса, за який виступав у 2013-2015 роках.

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