Малиновского и Ко ожидает сумасшедший график – Серия А готовит сложный календарь после возобновления сезона

Лига Кальчо готовит сценарии возобновления регулярного чемпионата Серии А сезона-2019/20.

Матчи чемпионата Италии после возобновления сезона 2019/2020 будут проводиться каждый день, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации источника, такое сложное расписание необходимо, чтобы успеть доиграть сезон до 2 августа. Возобновление сезона в итальянской Серии А запланировано на 20 июня. При этом отмечается, что в интересах клубов и телевизионных компаний встречи будут начинаться в разное время. По понедельникам начало матчей запланировано на 21:00, по вторникам, средам и четвергам – в 19:00 и 21:00. Кроме того, каждую пятницу одна игра будет в 21:00, а по субботам и воскресеньям сразу три – в 17:15, 19:30 и 21:45.

Напомним, лидером итальянской Серии А на вынужденную паузу ушел туринский Ювентус, который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский Лацио (62). В зоне Лиги чемпионов располагаются также Интер (54) и Аталанта (48).

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