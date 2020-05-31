На Маліновського і Ко чекає божевільний графік – Серія А готує складний календар після відновлення сезону

Ліга Кальчо готує сценарії відновлення регулярного чемпіонату Серії А сезону-2019/20.

Матчі чемпіонату Італії після відновлення сезону-2019/2020 будуть проводитися кожного дня, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією джерела, такий складний розклад необхідний, щоб встигнути дограти сезон до 2 серпня. Відновлення сезону в італійській Серії А заплановане на 20 червня. При цьому наголошується, що в інтересах клубів і телевізійних компаній зустрічі будуть починатися у різний час. По понеділках початок матчів запланований на 21:00, по вівторках, середах і четвергах – на 19:00 і 21:00. Крім того, щоп'ятниці одна гра о 21:00, а по суботах і неділях відразу три – о 17:15, 19:30 і 21:45.

Нагадаємо, лідером італійської Серії А на вимушену паузу пішов туринський Ювентус, який в 26 турах набрав 63 очки. Друге місце посідає римський Лаціо (62). У зоні Ліги чемпіонів розташовуються також Інтер (54) та Аталанта (48).

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