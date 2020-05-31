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"Я не могу сейчас умереть": Гасперини пережил коронавирус после сказки Аталанты в Лиге чемпионов

10:13 11 Читати українською
"Я не могу сейчас умереть": Гасперини пережил коронавирус после сказки Аталанты в Лиге чемпионов
Джан Пьеро Гасперини / фото: Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал, что в день матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Валенсией был больным коронавирусом.

21’ Кевин Гамейро
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосип Иличич 3’
Йосип Иличич 43’
Йосип Иличич 71’
Йосип Иличич 82’
3’ Йосип Иличич
21’ Кевин Гамейро
43’ Йосип Иличич
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосип Иличич
82’ Йосип Иличич

"Я чувствовал себя плохо за день до игры в Валенсии, а в день матча мне стало еще хуже. Если вы посмотрите на фотографии, то я не очень хорошо выглядел на скамейке. Это было 10 марта. В последующие две ночи я очень плохо спал. Жара не было, но чувствовалось, что температура была высокой.

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Каждые две минуты мимо проносилась скорая помощь, потому что рядом с тренировочной базой расположена больница. Это было похоже на зону боевых действий. По ночам я думал: "А что будет со мной, если я попаду в эту больницу? Я не могу сейчас умереть, мне еще так много нужно сделать..." Это был своеобразная шутка с самим собой, чтобы поднять настроение, но с другой стороны, я действительно думал об этом. Затем, в субботу 14 марта, у меня была самая тяжелая тренировка за много лет: час на беговой дорожке плюс 10-километровая пробежка. Я уже чувствовал себя хорошо, полным сил.

На следующий день команде прислали еду от шеф-повара Мишлен, болельщика Аталанты. Я попробовал и сказал, что это вода. Блюда были на вкус, как хлеб. Я полностью потерял вкусовые ощущения. Я пробыл на тренировочной базе три недели. Вернувшись домой в Турин, я всегда придерживался социальной дистанции с женой и детьми. Поскольку у меня не было жара, я не делал анализ мазка, но 10 дней назад анализы крови подтвердили, что у меня был COVID-19. У меня есть антитела, но это не значит, что у меня теперь есть иммунитет.

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В Бергамо царит глубокая, полная достоинства печаль. Вы чувствуете это везде: на улице, в глазах людей, в закрытых ставнями баров и ресторанов, в молчании сотрудника клуба, потерявшего отца. Понадобятся годы, чтобы по-настоящему понять, что произошло, потому что это был эпицентр трагедии. Каждый раз, когда я думаю об этом, это кажется таким абсурдным: пик спортивной радости совпал с бездной отчаяния для Бергамо", – цитирует Гасперини Football Italia.

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Аталанта Аталанта Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Валенсия - Аталанта коронавирус
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