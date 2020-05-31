"Я не могу сейчас умереть": Гасперини пережил коронавирус после сказки Аталанты в Лиге чемпионов

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал, что в день матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Валенсией был больным коронавирусом.

"Я чувствовал себя плохо за день до игры в Валенсии, а в день матча мне стало еще хуже. Если вы посмотрите на фотографии, то я не очень хорошо выглядел на скамейке. Это было 10 марта. В последующие две ночи я очень плохо спал. Жара не было, но чувствовалось, что температура была высокой.

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Каждые две минуты мимо проносилась скорая помощь, потому что рядом с тренировочной базой расположена больница. Это было похоже на зону боевых действий. По ночам я думал: "А что будет со мной, если я попаду в эту больницу? Я не могу сейчас умереть, мне еще так много нужно сделать..." Это был своеобразная шутка с самим собой, чтобы поднять настроение, но с другой стороны, я действительно думал об этом. Затем, в субботу 14 марта, у меня была самая тяжелая тренировка за много лет: час на беговой дорожке плюс 10-километровая пробежка. Я уже чувствовал себя хорошо, полным сил.

На следующий день команде прислали еду от шеф-повара Мишлен, болельщика Аталанты. Я попробовал и сказал, что это вода. Блюда были на вкус, как хлеб. Я полностью потерял вкусовые ощущения. Я пробыл на тренировочной базе три недели. Вернувшись домой в Турин, я всегда придерживался социальной дистанции с женой и детьми. Поскольку у меня не было жара, я не делал анализ мазка, но 10 дней назад анализы крови подтвердили, что у меня был COVID-19. У меня есть антитела, но это не значит, что у меня теперь есть иммунитет.

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В Бергамо царит глубокая, полная достоинства печаль. Вы чувствуете это везде: на улице, в глазах людей, в закрытых ставнями баров и ресторанов, в молчании сотрудника клуба, потерявшего отца. Понадобятся годы, чтобы по-настоящему понять, что произошло, потому что это был эпицентр трагедии. Каждый раз, когда я думаю об этом, это кажется таким абсурдным: пик спортивной радости совпал с бездной отчаяния для Бергамо", – цитирует Гасперини Football Italia.

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