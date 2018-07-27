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Маліновський забив красивий гол зі штрафного у матчі Ліги Європи

09:30 1105 Читать на русском
Маліновський забив красивий гол зі штрафного у матчі Ліги Європи
Руслан Маліновський, фото: ФК Генк

Український півзахисник бельгійського Генка Руслан Маліновський допоміг своїй команді розтрощити Фолу (5:0).

Команда Маліновського відвантажила гостям 5 м'ячів, а українець розпочав розгром люксембуржців уже на 4-й хвилині, забивши ефектним пострілом зі штрафного удару.

Ліга Європи: Маліновський голом допоміг Генку розгроміті фолу, асистентську хет-трик Нойка

В підсумку Генк розтрощив Фолу з рахунком 5:0 у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Відео голу Маліновського:

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, перші матчі

Генк - Фола: Четвер 26 липня 2018

Генк
Матч завершено
5 : 0
Фола
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Теги
Ліга Європи Головне Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Генк - Фола
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