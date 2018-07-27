Маліновський забив красивий гол зі штрафного у матчі Ліги Європи

Англія — 10:18 1123
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Манчестер Сіті прийняв пропозицію Вулверхемптона щодо Зінченка попри бажання гравця залишитись в клубі, – ЗМІ
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Дерліс Гонсалес все ще може покинути Динамо – з'явився ще один претендентУкраїна — 09:56 753
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Бернард близький до переходу в Челсі, – ЗМІАнглія — 06:00 1240
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Малком офіційно презентований у статусі гравця Барселони, клаусула – 180 млн євроІспанія — 26 лип 706
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Ліга Європи: Маліновський голом допоміг Генку розгромити Фолу, асистентський хет-трик НойкаЛіга Європи — 26 лип 1525
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