Малиновский выйдет в старте против Байера – продолжение отличной серии в Лиге Европы
Тренерский штаб Аталанты во главе с Джан Пьеро Гасперини продолжает доверять нашему Руслану Малиновскому.
28-летний украинец выйдет с первых минут на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Байера, сообщает пресс-служба клуба.
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Это уже в четвертый раз подряд Джан Пьеро Гасперини выпускает Руслана со старта на матч второго по престижности евротурнира. До этого Малиновский отметился дублем в воротах Олимпиакоса и оформил гол+два ассиста против Байера в первом поединке (3:2).
Стартовый свисток ответного матча с немецким клубом прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
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