28-летний украинец выйдет с первых минут на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Байера, сообщает пресс-служба клуба.

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Это уже в четвертый раз подряд Джан Пьеро Гасперини выпускает Руслана со старта на матч второго по престижности евротурнира. До этого Малиновский отметился дублем в воротах Олимпиакоса и оформил гол+два ассиста против Байера в первом поединке (3:2).

Стартовый свисток ответного матча с немецким клубом прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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