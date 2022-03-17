Тренерський штаб Аталанти на чолі з Джан П'єро Гасперіні продовжує довіряти нашому Руслану Маліновському.

28-річний українець вийде з перших хвилин на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Байєра, повідомляє прес-служба клубу.

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Це вже вчетверте поспіль Джан П'єро Гасперіні випускає Руслана зі старту на матч другого за престижністю євротурніру. До цього Маліновський відзначився дублем у воротах Олімпіакоса й оформив гол+два асисти проти Байєра у першому поєдинку (3:2).

Стартовий свисток матчу-відповіді з німецьким клубом пролунає о 19:45 за київським часом.

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