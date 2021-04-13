Украинец второй тур Серии А подряд попадает в символические сборные от аналитических ресурсов – WhoScored и SofaScore. Первые оценили его на 8,2 баллов, а вторые на 8,3.

Феерия Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 2:3

Малиновский является единственным представителем Аталанты в обоих "командах". Хавбек в матче против Фиорентины (3:2) отдал две голевые передачи на Дувана Сапату, однако исследователи статистики проигнорировали колумбийца.

Добавим, что в 31 туре Серии А Аталанта будет принимать прямого конкурента за зону ЛЧ – Ювентус.

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