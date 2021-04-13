Маліновський вдруге поспіль потрапив до символічних збірних туру Серії А
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський проводить свій найкращий період у поточному сезоні.
Українець другий тур Серії А поспіль потрапляє до символічних збірних від аналітичних ресурсів – WhoScored і SofaScore. Перші оцінили його на 8,2 балів, а другі на 8,3.
Феєрія Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта – 2:3
Маліновський є єдиним представником Аталанти в обох "командах". Хавбек у матчі проти Фіорентини (3:2) віддав дві гольові передачі на Дувана Сапату, проте дослідники статистики проігнорували колумбійця.
Додамо, що в 31 турі Серії А Аталанта прийматиме прямого конкурента за зону ЛЧ – Ювентус.
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