"Полгода назад переход Малиновского в Марсель был интересным. Ведь в Аталанте он откровенно перестал играть и рассорился с главным тренером Джанпьеро Гасперини, тогда как его звал не какой-то там непонятный середняк, а клуб с амбициями, возможностями и гимном Лиги чемпионов в будущем. Его очень хотел тренер Игор Тудор. Его очень хотел клуб и проводил переговоры не в одно трансферное окно. Судя по сообщениям французской прессы, сам клуб хотел гораздо больше, чем Малиновский там хотел играть.

Увольнение Игора Тудора стало серьезным ударом для перспектив Малиновского в команде. За полгода он не стал иксфактором в игре команды, не стал важным игроком, имея только 1+1 в 20-ти матчах Лиги 1. Сама только статистика является очень неточным моментом для анализа, но именно столько имел за первую часть сезона Пап Гуйе, которого списали в аренду в Севилью.

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Украинец не показал ничего такого, что бы заставило клуб цепляться за него. Президент Марселя Пабло Лонгория даже сказал следующее: "Есть игроки, которые быстро адаптируются, и есть игроки, которым нужно больше времени. Теперь мы должны проанализировать, какой будет роль Руслана в текущей игровой системе, и увидеть все возможности. Важные игроки должны быть важными и на поле. Нам нужно найти баланс с зарплатой".

У Малиновского слишком большая зарплата как для того, что он уже показал и того, кем он может быть в команде Марселино. Назначение именно испанца выглядело концом перспектив Малиновского в Марселе. Марселино – чистый догматик с очень четкими 4-4-2 и понятными ролями на поле. Малиновский не подходил ни на роль одного из центральных хавбеков, ни на роль вингера, ни на роль одного из нападающих, хотя в некоторых контрольных матчах именно там его Марселино и использовал.

Очевидно, что украинцу нужно искать новый клуб. У него точно будут предложения, потому что он до сих пор имеет определенные специфические индивидуальные качества, которые нравятся и тем, кто платит деньги, и тем, кто выбирает состав. Очевидно и то, что в последнее время со слишком многими тренерами Малиновский не может найти общий язык: Гасперини, Марселино, Петраков, возможно, в этом списке уже и Ребров.

Малиновский прошел сложный путь через травмы и бельгийский период, чтобы стать неплохим футболистом и построить карьеру в Европе. Она у него уже есть, определенное наследие останется, но есть впечатление, что могло быть лучше. За последние полтора-два года Малиновский потихоньку, но очень уж настойчиво превращается в Евгения Коноплянку", – написал Бойко в своем Telegram-канале.

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