"Пів року тому перехід Маліновського в Марсель був цікавим. Адже в Аталанті він відверто перестав грати та розсварився з головним тренером Джанп'єро Гасперіні, тоді як його кликав не якийсь там незрозумілий середняк, а клуб з амбіціями, можливостями та гімном Ліги чемпіонів в майбутньому. Його дуже хотів тренер Ігор Тудор. Його дуже хотів клуб та проводив перемовини не в одне трансферне вікно. Судячи з повідомлень французької преси, сам клуб хотів значно більше, ніж Маліновський там хотів грати.

Звільнення Ігора Тудора стало серйозним ударом для перспектив Маліновського в команді. За пів року він не став іксфактором в грі команди, не став важливим гравцем, маючи тільки 1+1 в 20-ти матчах Ліги 1. Сама лише статистика є дуже неточним моментом для аналізу, але саме стільки мав за першу частину сезону Пап Гуйє, котрого списали в оренду в Севілью.

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Українець не показав нічого такого, що б змусило клуб чіплятися за нього. Президент Марселя Пабло Лонгорія навіть сказав таке: "Є гравці, які швидко адаптуються, і є гравці, яким потрібно більше часу. Тепер ми маємо проаналізувати, якою буде роль Руслана у поточній ігровій системі, та побачити всі можливості. Важливі гравці мають бути важливими і на полі. Нам потрібно знайти баланс із зарплатою".

У Маліновського занадто велика зарплатня як для того, що він вже показав та того, ким він може бути в команді Марселіно. Призначення саме іспанця виглядало кінцем перспектив Маліновського в Марселі. Марселіно – чистий догматик з дуже чіткими 4-4-2 та зрозумілими ролями на полі. Маліновський не підходив ні на роль одного з центральних хавбеків, ні на роль вінгера, ні на роль одного з нападників, хоча в деяких контрольних матчах саме там його Марселіно й використовував.Місця на полі в новому Марселі йому не знайшлося.

Очевидно, що українцю потрібно шукати новий клуб. У нього точно будуть пропозиції, тому що він й досі має певні специфічні індивідуальні якості, котрі подобаються і тим, хто платить гроші, і тим, хто обирає склад. Очевидно й те, що останнім часом із занадто багатьма тренерами Маліновський не може знайти спільну мову: Гасперіні, Марселіно, Петраков, можливо, в цьому списку вже й Ребров.

Маліновський пройшов складний шлях через травми та бельгійський період, аби стати непоганим футболістом та побудувати кар'єру в Європі. Вона у нього уже є, певний спадок залишиться, але є враження, що могло бути краще. За останні півтора-два роки Маліновський потихеньку, але дуже вже наполегливо перетворюється на Євгена Коноплянку", – написав Бойко в своєму Telegram-каналі.

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