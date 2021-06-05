Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил очередную награду за феерическую концовку сезона 2020/21 в Серии А.

Украинец получил награду лучшему игроку Аталанты в мае, продолжив свою впечатляющую серию – Малиновского признавали лучшим в марте и апреле, сообщает твиттер Аталанты.

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Конкуренцию Руслану составил Ремо Фройлер, который, в итоге, не выдержал конкуренции с Малиновским за награду. Добавим, что украинец выдал фантастическую серию из 11 поединков, в каждом из которых выдавал хотя бы одну результативную действие (гол или ассист).

В сезоне 2020/21 Малиновский в целом провел 43 матча за Аталанту во всех соревнованиях, в которых отметился 10 голами и 12 ассистов.

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