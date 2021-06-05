"Голкипер Мануэль Нойер. Слева Марсело, в центре Джорджо Кьеллини и Серхио Рамос. Правый защитник – Александр Караваев: он сейчас в страшной форме.

"Реальный интерес был от Сельты и Сампдории": Малиновский признался, почему выбрал именно Аталанту

Опорники Н'Голо Канте, Сеск Фабрегас и Андрес Иньеста. Нападающие – Лионель Месси, Роберт Левандовски и Килиан Мбаппе. Дрим-тим", – сказал Малиновский в программе "Вацко LIVE".

Напомним, Руслан перешел в Аталанту в июле 2019 года за 13,6 млн евро. В сезоне 2020/21 провел за итальянский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

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