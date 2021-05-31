Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский стал лицом известного футбольного симулятора PES 2021.

Малиновский останется в Аталанте – президент клуба не собирается отдавать украинца грандам

Изображение нашего футболиста появилось на обложке издания для PS4. Бергамский клуб подписал партнерское соглашение с компанией KONAMI, которая является производителем игры и именно украинец был выбран для популяризации симулятора.

Напомним, в сезоне 2020/21 Малиновский забил 10 голов во всех турнирах и стал лучшим ассистентом чемпионата Италии (11 ассистов по версии Серии А, статистические порталы дают 12). Также его признали лучшим игроком Аталанты в марте и апреле, а еще украинец получил одну награду лучшему футболисту месяца в Серии А.

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