Президент бергамасков Антонио Перкасси не собирается отпускать Руслана Малиновского в другой клуб после роскошного сезона 2020/21 в исполнении хавбека сборной Украины.

"В течение последних трех лет Аталанта имеет лучшую атаку в Серии А. Не знаю, как можно усилить команду в этом звене. Могу сказать, что Муриэль, Сапата и Малиновский точно останутся в команде. Их уход исключен.

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Гасперини? Он может оставаться здесь пожизненно. Не понимаю, почему я должен об этом постоянно говорить, если у него еще 3 года контракта", – цитирует Перкасси Tutto Atalanta.

Ранее появлялась информация, что 28-летним украинским хавбеком, который выдал роскошную вторую половину сезона, интересуются Интер, Челси и Милан.

Заметим, в сезоне 2020/21 Малиновский забил 10 голов во всех турнирах и стал лучшим ассистентом чемпионата Италии (11 ассистов по версии Серии А, статистические порталы дают 12). Также его признали лучшим игроком Аталанты в марте и апреле, а еще украинец получил одну награду лучшему футболисту месяца в Серии А.

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