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Малиновский рассказал, над чем работает сборная перед матчем с Литвой

23:37 18 Читати українською
Малиновский рассказал, над чем работает сборная перед матчем с Литвой
Руслан Малиновский / УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовительном процессе и настроении в команде перед игрой против сборной Литвы.

 

"Готовимся к Литве. Сегодня также посмотрели моменты, которые у нас не очень получались в двух предыдущих матчах. И те, что получались, тоже посмотрели. Это точечные моменты в тактическом плане.

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Подходим к поединку в боевой готовности. Знаем, что это самая важная игра на данный момент для нас. Настраиваемся только на победу. Никакой недооценки не будет, ведь у нас есть опыт матчей с командами более низкого уровня. Мы теряли с ними очки, а иногда даже проигрывали. Поэтому такого в матче с Литвой произойти не должно", – рассказал Малиновский после открытой тренировки в Харькове на ОСК Металлист.

Напомним, 11 октября сборная Украины в Харькове, в рамках квалификации Евро-2020, встретится с Литвой. Игра состоится в 21:45. Через три дня "сине-желтые" в Киеве на НСК "Олимпийский" будут принимать Португалию.

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