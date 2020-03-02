Малиновский против Лечче провел свой лучший матч в 2020 году – известный ресурс "ограбил" украинца

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский удачно распорядился своими 22 минутами в матче 26 тура Серии А против Лечче (7:2).

Украинец выдал свой лучший матч в 2020 году по данным InStat, информирует Команда№1.

Очередной гол Малиновского в видеообзоре матча Лечче – Аталанта – 2:7

Показатели Малиновского – 31 ТТД с браком 29%, два удара в створ ворот (один из них стал голевым) и две ключевые передачи. При этом, ресурс не засчитал игроку сборной Украины ассист на Муриеля, поскольку колумбиец смог реализовать выход один на один лишь со второй попытки. Даже с таким "воровством" Малиновский набрал 320 баллов эффективности – четвертый показатель в команде и индивидуально лучший за весь 2020 год.

Напомним, последний раз украинский легионер получал от Джан Пьеро Гасперини место в старте еще 15 января – матч 1/8 Кубка Италии против Фиорентины.

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