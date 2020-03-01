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Очередной гол Малиновского в видеообзоре матча Лечче – Аталанта – 2:7

18:36 215 Читати українською
Очередной гол Малиновского в видеообзоре матча Лечче – Аталанта – 2:7
Лечче – Аталанта – видео голов и обзор матча 1 марта 2020

Аталанта разгромила Лечче в рамках 26-го тура Серии А, а Руслан Малиновский снова забил гол. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

29’ Риккардо Сапонара
40’ Джулио Донати
 
Джулио Донати 17’
Дуван Сапата 22’
Йосип Иличич 47’
Дуван Сапата 54’
Дуван Сапата 62’
Луис Муриэль 89’
Руслан Малиновский 90+2’
17’ Джулио Донати
22’ Дуван Сапата
29’ Риккардо Сапонара
40’ Джулио Донати
47’ Йосип Иличич
54’ Дуван Сапата
62’ Дуван Сапата
89’ Луис Муриэль
90+2’ Руслан Малиновский

Матч, как и онлайн-трансляция Лечче – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Первый гол в поединке вышел довольно курьезным – Донати срезал мяч в собственные ворота после подачи углового. В первом тайме зрители увидели еще 3 мяча – 2:2 к перерыву.

Малиновский роскошным ударом забил очередной гол за Аталанту – видео пушки украинца

Во второй половине игры на поле вышли украинцы Евгений Шахов и Руслан Малиновский. Лечче больше не сумел поразить ворота гостей хотя бы однажды, а вот Аталанта отправила соперникам еще 5 мячей. Последний из них в активе Малиновского, который уже в компенсированное время пушечным ударом огорчил Лечче, забив свой 5-й гол за бергамасков.

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Видеоновости Евгений Шахов Евгений Шахов Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Лечче - Аталанта Лечче Лечче Аталанта Аталанта Италия
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