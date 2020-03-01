Очередной гол Малиновского в видеообзоре матча Лечче – Аталанта – 2:7

Аталанта разгромила Лечче в рамках 26-го тура Серии А, а Руслан Малиновский снова забил гол. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Лечче – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Первый гол в поединке вышел довольно курьезным – Донати срезал мяч в собственные ворота после подачи углового. В первом тайме зрители увидели еще 3 мяча – 2:2 к перерыву.

Малиновский роскошным ударом забил очередной гол за Аталанту – видео пушки украинца

Во второй половине игры на поле вышли украинцы Евгений Шахов и Руслан Малиновский. Лечче больше не сумел поразить ворота гостей хотя бы однажды, а вот Аталанта отправила соперникам еще 5 мячей. Последний из них в активе Малиновского, который уже в компенсированное время пушечным ударом огорчил Лечче, забив свой 5-й гол за бергамасков.

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