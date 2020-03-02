Маліновський проти Лечче провів свій найкращий матч у 2020 році – відомий ресурс "пограбував" українця

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський вдало розпорядився своїми 22 хвилинами у матчі 26 туру Серії А проти Лечче (7:2).

Українець видав свій найкращий матч у 2020 році за даними InStat, інформує Команда№1.

Черговий гол Маліновського у відеоогляді матчу Лечче – Аталанта – 2:7

Показники Маліновського – 31 ТТД з браком 29%, два удари в площину воріт (один з них став гольовим) та дві ключові передачі. При цьому, ресурс не зарахував гравцю збірної України асист на Мурієля, оскільки колумбієць зміг реалізувати вихід сам на сам лише з другої спроби. Навіть з такою "крадіжкою" Маліновський набрав 320 балів ефективності – четвертий показник у команді і персонально найкращий за весь 2020 рік.

Нагадаємо, востаннє український легіонер отримував від Джан П'єро Гасперіні місце в старті ще 15 січня – матч 1/8 Кубка Італії проти Фіорентини.

Лечче – Аталанта: Маліновський забиває та асистує за 4 хвилини – українець повторює божевільний рекорд, шок для Шахова