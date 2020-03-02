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Маліновський проти Лечче провів свій найкращий матч у 2020 році – відомий ресурс "пограбував" українця

17:13 1770 Читать на русском
Маліновський проти Лечче провів свій найкращий матч у 2020 році – відомий ресурс "пограбував" українця
Руслан Маліновський / Твіттер Аталанти

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський вдало розпорядився своїми 22 хвилинами у матчі 26 туру Серії А проти Лечче (7:2).

29’ Ріккардо Сапонара
40’ Джуліо Донаті
 
Джуліо Донаті 17’
Дуван Сапата 22’
Йосіп Ілічіч 47’
Дуван Сапата 54’
Дуван Сапата 62’
Луїс Мурієль 89’
Руслан Маліновський 90+2’
17’ Джуліо Донаті
22’ Дуван Сапата
29’ Ріккардо Сапонара
40’ Джуліо Донаті
47’ Йосіп Ілічіч
54’ Дуван Сапата
62’ Дуван Сапата
89’ Луїс Мурієль
90+2’ Руслан Маліновський

Українець видав свій найкращий матч у 2020 році за даними InStat, інформує Команда№1.

Черговий гол Маліновського у відеоогляді матчу Лечче – Аталанта – 2:7

Показники Маліновського – 31 ТТД з браком 29%, два удари в площину воріт (один з них став гольовим) та дві ключові передачі. При цьому, ресурс не зарахував гравцю збірної України асист на Мурієля, оскільки колумбієць зміг реалізувати вихід сам на сам лише з другої спроби. Навіть з такою "крадіжкою" Маліновський набрав 320 балів ефективності – четвертий показник у команді і персонально найкращий за весь 2020 рік.

Нагадаємо, востаннє український легіонер отримував від Джан П'єро Гасперіні місце в старті ще 15 січня – матч 1/8 Кубка Італії проти Фіорентини.

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