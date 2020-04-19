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Малиновский признался, что ему было трудно играть за сборную Украины под руководством Фоменко

19 апреля 22:37 47 Читати українською
Малиновский признался, что ему было трудно играть за сборную Украины под руководством Фоменко
Руслан Малиновский / Getty images

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о первых сборах в составе национальной команды.

"Сначала в сборной непривычно было. Было много опытных футболистов, которые много играли за сборную – Ротань, Тимощук, Селезнев, Ракицкий.

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Я пытался играть в свой лучший футбол, иногда ошибался. Но при тех требованиях мне было трудно играть в футбол", – сказал Малиновский в эфире Цыганик Live.

Напомним, Руслан дебютировал в сборной Украины 31 марта 2015 года, когда команду возглавлял Михаил Фоменко. Малиновский на 85-й минуте товарищеского матча против Латвии заменил Романа Безуса. С тех пор хавбек провел за "сине-желтых" 27 поединков, в которых забил 5 голов.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Украина Украина Михаил Фоменко Михаил Фоменко Сборная Украины
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