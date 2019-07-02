Малиновский после перехода в Сампдорию принесет Генку солидную сумму – больше платили только за троих украинцев

Украинский полузащитник Руслан Малиновский находится в шаге от трансфера в Сампдорию.

Итальянский клуб наконец согласовал с Генком условия перехода 26-летнего украинца, сообщает Le Bombe Di Vlad.

Малиновский перейдет в Сампдорию на этой неделе, – СМИ

По информации издания, Сампдория заплатит бельгийцам около 20 миллионов евро, а Малиновский подпишет контракт на 5 лет.

Этот переход может сделать хавбека 4-м самым дорогим украинским футболистом. Больше платили только за трансферы Дмитрия Чигринского (25 млн евро, Барселона), Андрея Ярмоленко (25, Боруссия Д) и Андрея Шевченко (24, Милан).

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Напомним, Руслан выступает в Генке с 2015 года и в сезоне 2018/19 помог своей команде выиграть чемпионат Бельгии, став автором 13 голов.

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