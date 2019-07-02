Маліновський після переходу в Сампдорію принесе Генку солідну суму – більше платили тільки за трьох українців

Український півзахисник Руслан Маліновський перебуває за крок від трансферу в Сампдорію.

Італійський клуб нарешті узгодив з Генком умови переходу 26-річного українця, повідомляє Le Bombe Di Vlad.

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За інформацією видання, Сампдорія заплатить бельгійцям близько 20 мільйонів євро, а Маліновський підпише контракт на 5 років.

Цей перехід може зробити хавбека 4-м найдорожчим українським футболістом. Більше платили тільки за трансфери Дмитра Чигринського(25 млн євро, Барселона), Андрія Ярмоленка (25, Борусія Д) та Андрія Шевченка (24, Мілан).

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Нагадаємо, Руслан виступає в Генку з 2015 року і у сезоні 2018/19 допоміг своїй команді виграти чемпіонат Бельгії, ставши автором 13 голів.

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