toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Маліновський після переходу в Сампдорію принесе Генку солідну суму – більше платили тільки за трьох українців

2 липня 16:31 3544 Читать на русском
Маліновський після переходу в Сампдорію принесе Генку солідну суму – більше платили тільки за трьох українців
Руслан Маліновський / Getty images

Український півзахисник Руслан Маліновський перебуває за крок від трансферу в Сампдорію.

Італійський клуб нарешті узгодив з Генком умови переходу 26-річного українця, повідомляє Le Bombe Di Vlad.

Маліновський перейде в Сампдорію цього тижня, – ЗМІ

За інформацією видання, Сампдорія заплатить бельгійцям близько 20 мільйонів євро, а Маліновський підпише контракт на 5 років.

Цей перехід може зробити хавбека 4-м найдорожчим українським футболістом. Більше платили тільки за трансфери Дмитра Чигринського(25 млн євро, Барселона), Андрія Ярмоленка (25, Борусія Д) та Андрія Шевченка (24, Мілан).

Маліновський пропустив товариську гру Генка на тлі чуток про перехід в топ-чемпіонат

Нагадаємо, Руслан виступає в Генку з 2015 року і у сезоні 2018/19 допоміг своїй команді виграти чемпіонат Бельгії, ставши автором 13 голів.

Від Заварова до Шахова: всі українці, які потрапляли у клуби Серії А

blog_ava
"Коли я дізнався про діагноз, прийшов додому у сльозах". Він подолав смерть і пережив зраду – 2 млн фунтів за страждання
12:00
3627
Теги
Трансфери Італія Українці за кордоном Генк Генк Трансфери Чемпіонату Італії Руслан Маліновський Руслан Маліновський Сампдорія Сампдорія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
35
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук