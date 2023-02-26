Малиновский попал в заявку Марселя на Класико – он попытается снова обидеть ПСЖ
Главный тренер Марселя Игор Тудор определился с игроками, которые могут сыграть против парижан в 25-м туре Лиги 1.
Официальный твиттер "провансальцев" обнародовал заявку на поединок против ПСЖ. Тудор включил в заявку 18 игроков, среди которых и украинец Руслан Малиновский. Защитники Самюэля Жиго и Шансель Мбемба пропустят встречу.
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Голкиперы: Пау Лопес, Рубен Бланко.
Защитники: Лео Балерди, Исса Каборе, Сеад Колашинац, Жонатан Клосс, Эрик Байли, Нуну Тавареш.
Полузащитники: Жордан Верету, Валентен Ронжье, Маттео Гендузи, Руслан Малиновский, Аззедин Унаи, Элмаз.
Нападающие: Дженгиз Ундер, Алексис Санчес, Димитри Пайе, Витинья.
Напомним, Руслан Малиновский забивал в ворота ПСЖ в кубковом матче, который подопечные Тудора выиграли со счетом 2:1. Встреча между парижанами и Марселем намечена на сегодня, 26 февраля. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
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