Главный тренер Марселя Игор Тудор определился с игроками, которые могут сыграть против парижан в 25-м туре Лиги 1.

Официальный твиттер "провансальцев" обнародовал заявку на поединок против ПСЖ. Тудор включил в заявку 18 игроков, среди которых и украинец Руслан Малиновский. Защитники Самюэля Жиго и Шансель Мбемба пропустят встречу.

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Голкиперы: Пау Лопес, Рубен Бланко.

Защитники: Лео Балерди, Исса Каборе, Сеад Колашинац, Жонатан Клосс, Эрик Байли, Нуну Тавареш.

Полузащитники: Жордан Верету, Валентен Ронжье, Маттео Гендузи, Руслан Малиновский, Аззедин Унаи, Элмаз.

Нападающие: Дженгиз Ундер, Алексис Санчес, Димитри Пайе, Витинья.

Напомним, Руслан Малиновский забивал в ворота ПСЖ в кубковом матче, который подопечные Тудора выиграли со счетом 2:1. Встреча между парижанами и Марселем намечена на сегодня, 26 февраля. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

#OMPSG



Nos 1️⃣8️⃣ Olympiens convoqués par notre coach ???? ????? ️



Rendez-vous à 20h45 ️ pic.twitter.com/I0qFVdmaSM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2023

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