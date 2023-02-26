Головний тренер Марселя Ігор Тудор визначився з гравцями, які можуть зіграти проти парижан у 25 турі Ліги 1.

Офіційний твіттер "провансальців" оприлюднив заявку на поєдинок проти ПСЖ. Тудор включив в заявку 18 гравців, серед яких є і українець Руслан Маліновський. Захисники Самюель Жиго та Шансель Мбемба пропустять зустріч.

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Голкіпери: Пау Лопес, Рубен Бланко.

Захисники: Лео Балерді, Ісса Каборе, Сеад Колашинац, Жонатан Клос, Ерік Байлі, Нуну Тавареш.

Півзахисники: Жордан Верету, Валентен Ронж’є, Маттео Гендузі, Руслан Маліновський, Аззедін Унаї, Елмаз.

Нападники: Дженгіз Ундер, Алексіс Санчес, Дімітрі Пайє, Вітінья.

Нагадає, Руслан Маліновський забивав в ворота ПСЖ в кубковому матчі, який підопічні Тудора виграли з рахунком 2:1. Зустріч між парижанами та Марселем запланована на сьогодні, 26 лютого. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

#OMPSG



Nos 1️⃣8️⃣ Olympiens convoqués par notre coach ???? ????? ️



Rendez-vous à 20h45 ️ pic.twitter.com/I0qFVdmaSM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2023

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