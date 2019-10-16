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Малиновский попал в сборную УЕФА по итогам недели отбора к Евро-2020

18:54 157 Читати українською
Малиновский попал в сборную УЕФА по итогам недели отбора к Евро-2020
Руслан Малиновский / Фото УАФ

Руслан Малиновский всеми возможными способами доказывает Аталанте, что заслуживает на постоянное место в стартовом составе.

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

УЕФА объявил сборную лучших игроков недели по итогам последних матчей квалификации к Евро-2020. В списке нашлось место и хавбеку сборной Украины Руслану Малиновскому.

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За неделю команда Андрея Шевченко обыграла Литву (2:0) и Португалию (2:1). Полузащитник Аталанты принял участие в обоих поединках, а в первой встрече даже сумел отличиться дублем.

В текущем сезоне Серии А Руслан провел 6 матчей, появляясь на поле в основном со скамейки запасных.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Украина Украина Евро-2020 УЕФА Украина - Литва Харри Кейн Харри Кейн Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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