Фабріціо Романо виставив у Instagram історію з подарунком від Руслана Маліновського. Це підписана футболка збірної України. Саме той варіант форми, який наробив галасу перед Євро-2020 – з контурами країни та гаслом "Слава Україні".

Романо вважається головним інсайдером футболу на цей момент. У нього грандіозна авдиторія в соцмережах (Twitter – 5.3 млн, Instagram – 5 млн). Його інсайди вважаються дуже правдивими, йому респектують найкращі журналісти.

Нагадаємо, що Руслан Маліновський не викликаний на наступні матчі збірної України через конфлікт з Олександром Петраковим.

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