"Тесты, которые делали за день до матча со Швейцарией, показали положительный результат у Руслана Малиновского. Но еще раньше вечером он сказал врачу, что нехорошо себя чувствует, у него поднялась температура. Он ответственно отнесся, поговорил с врачом, не пошел на ужин.

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Сразу после приезда из аэропорта в отель он позвал врача. Ему измерили температуру, она оказалась повышенной. Он остался в номере и на ужин не выходил. После прилета он очень ответственно себя повел.

Такие симптомы были только у Руслана. Медики, когда приехали брать тесты, решили, что команда зайдет в автобус, а потом Руслан выйдет из номера, чтобы сдавать тест. Делали все таким образом, чтобы никто никого не заразил, чтобы минимизировать риски и контакты. Как показала практика, ребята сдали тесты отрицательные, и только у Малиновского был положительный. Поэтому мы убеждены, что матч надо было проводить", – сказал Глывинский в Instagram.

Заметим, коронавирус в день матча обнаружили у Малиновского, Мораеса и Кривцова, но по приезде в Украину двое последних и вся делегация "сине-желтых" сдала негативные тесты.

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