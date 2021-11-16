Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский верит, что сборная Франции ответственного подойдет к "ненужному" матчу против финнов.

Если подопечные Дешама проиграют, то "сине-желтые" потеряют даже теоретические шансы выйти на Мундиаль в Катаре.

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"Даже если сборная Франции проведет ротацию состава, ее уровень все равно значительно выше, чем у Финляндии. Ребята, которые играли меньше, выйдут и покажут свой уровень. Мы знаем, что впереди чемпионат мира, поэтому все захотят показать себя с лучшей стороны", – заявил Малиновский в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, оба матча группы D начнутся сегодня в 21:45. Украине нужно побеждать Боснию и надеяться как минимум на ничью в параллельном поединке.

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