Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вірить, що збірна Франції відповідального підійде до "непотрібного" матчу проти фінів.

Якщо підопічні Дешама програють, то "синьо-жовті" втратять навіть теоретичні шанчи вийти на Мундіаль в Катарі.

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"Навіть якщо збірна Франції проведе ротацію складу, її рівень однаково значно вищий, ніж у Фінляндії. Хлопці, які грали менше, вийдуть та покажуть свій рівень. Ми знаємо, що попереду чемпіонат світу, тому всі захочуть показати себе з найкращого боку", – заявив Маліновський у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, обидва матчі групи D розпочнуться сьогодні о 21:45. Україні потрібно перемагати Боснію і сподіватися щонайменше на нічию у паралельному поєдинку.

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