Маліновський відкрито розраховує на допомогу Франції задля виходу збірної України на чемпіонат світу
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вірить, що збірна Франції відповідального підійде до "непотрібного" матчу проти фінів.
Якщо підопічні Дешама програють, то "синьо-жовті" втратять навіть теоретичні шанчи вийти на Мундіаль в Катарі.
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"Навіть якщо збірна Франції проведе ротацію складу, її рівень однаково значно вищий, ніж у Фінляндії. Хлопці, які грали менше, вийдуть та покажуть свій рівень. Ми знаємо, що попереду чемпіонат світу, тому всі захочуть показати себе з найкращого боку", – заявив Маліновський у коментарі Футбол NEWS.
Нагадаємо, обидва матчі групи D розпочнуться сьогодні о 21:45. Україні потрібно перемагати Боснію і сподіватися щонайменше на нічию у паралельному поєдинку.
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