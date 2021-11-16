Сборная Боснии и Герцеговины в рамках 10-го тура отбора в ЧМ-2022 принимает Украину. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Босния и Герцеговина возлагала большие надежды на матч против Украины в Зенице. Ожидалось, что он станет решающим не только для подопечных Александра Петракова, но и для команды Ивайло Петева – впрочем, домашнее поражение от Финляндии в субботу сделало все просчёты балканцев напрасными. "Золотистые лилии" упустили все шансы на плей-офф, отстав от второй позиции на четыре очка. Бошняков в Катаре не будет.

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на решающий матч отбора к ЧМ-2022

Турнирная ситуация требует разгрома хозяев

Самоликвидировавшись в матче с Суоми, этот коллектив подложил свинью сборной Украины. Финны в меньшинстве отгрузили в ворота Боснии и Герцеговины три мяча , превзойдя нашу национальную команду по разнице голов (+2 vs +1) и по количеству забитых (10 vs 9). При этом подопечные Маркку Канервы опережают нас на два зачётных балла. Таким образом, для прорыва в плей-офф украинцам необходимо побеждать и надеяться на победу или ничью Франции в параллельном поединке в Хельсинки.

В случае ничьей финнов с "Ле Блё" необходимо считать голы. Нам хватит и минимальной победы над боснийцами, но только при условии "нулей" в параллельной встрече – тогда "сине-жёлтые" обойдут Суоми благодаря лучшей статистике в личных встречах. Если же финны при равенстве очков и разнице мячей будут иметь больше забитых, то в плей-офф пройдут именно они.

Босния и Герцеговина – очень слабая

Босния и Герцеговина в квалификации к ЧМ-2022 доказала свою слабость и банальность. Играя в большинстве против Финляндии в течение 60 минут, подопечные Ивайло Петева не придумали в атаке ничего, кроме подач и прострелов – балканцы провели 57 кроссов, 23 стандарта и 44 длинных передачи. Бошняки привыкли так работать, потому что у них был Джеко – без него же острота оказалась скудной. Из почти 30-ти ударов по воротам Градецки на гол претендовали буквально 3-4 эпизода. Сегодня Джеко тоже не выйдет.

"Золотистые лилии" впереди не умеют ничего, кроме кроссов и забросов, но и у своей штрафной команда допускает грубейшие ошибки. Подопечные Ивайло Петева во встрече против финнов выдавали пассы Пукки под выход один на один, позволяли себя обворовывать в наиболее опасных зонах и вообще не контролировали ситуацию при стандартах. И это наблюдалось во всех матчах.

Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть решающий матч отбора на ЧМ-2022

На скорости система защиты бошняков также легко разваливается, что доказал поединок во Львове. Словом, команда очень слабая. Перспективно она может смотреться только в режиме глухого автобуса.

Украина сделала выводы после ничьи с бошняками

Украина должна крушить такого соперника на атомы, но в домашней встрече этого не произошло. Почему? Во-первых, тренерский штаб "сине-желтых" стратегически недоработал – команда отбегала в ультраизнурительном режиме в Хельсинки и практически тем же составом через пару дней вышла на Боснию и Герцеговину. К этому добавились кадровые потери и невызов Малиновского – как следствие футболисты "подсели" ещё до 30-й минуты, а центрхавы по ходу матча всё хуже реагировали на перемещения более свежего соперника, усиленного оперативными заменами.

В итоге заменить Шапаренко было некому, опорники дали гостям разыгрывать мяч в центре, а "золотистые лилии" оттуда начали голевую атаку. Ничья оказалась абсолютно заслуженной, хотя в первые полчаса наши игроки могли устроить разгром с неприличным счётом. Как обычно, "сине-жёлтых" подвела реализация.

Сегодня балканцам так легко уже не будет. Сборная Украины приехала в оптимальном составе (не хватает только Миколенко) – в частности, вернулись и наши топ-легионеры. На отдых же у "сине-желтых" было целых 4 дня.

Сейчас из явных проблем Украины можно выделить только слабенькую конвертацию моментов в голы – и это очень неприятный факт в контексте гонки с финнами в группе. Кроме того, следует отметить способность обороны привезти опасную ситуацию на ровном месте. Тем не менее, Босния и Герцеговина в этом плане в десять раз хуже.

Поединок против Болгарии показал, что "сине-жёлтые" находятся в отличной форме и обладают достаточной кадровой и тактической гибкостью. В Одессе подопечные Александра Петракова внезапно сыграли по старой схеме Андрея Шевченко – получилось настолько круто, что сейчас у тренерского штаба возникла дилемма. Что выбрать: проверенные 3-4-2-1 или перспективные 4-3-3? Учитывая, что в обоих режимах сборная Украины смотрится агрессивно и демонстрирует вертикальный футбол, поставим на тройку защитников. Слишком уж важен сегодня матч.

Словом, выводы после львовского фиаско были сделаны. Тренерский штаб вызвал всех лидеров и научился размещать их на поле, а те ответили качественным футболом в контрольном спарринге. Сейчас у нас есть всё для триумфа в Зенице и прорыва в плей-офф. Необходимо только забить свои голы и помолиться за успех Франции в параллельной встрече. Кстати, в церковь команда уже сходила.

Кадровая ситуация

Боснии и Герцеговине точно не поможет Джеко, так и не восстановившийся от травмы. Кроме того, в лазарет загремел Колашинац, которому наложили гипс на ногу. Это – очень серьёзные потери для "золотистых лилий", но Ивайло Петев всё равно собирался провести ротацию. Украина же может рассчитывать на всех футболистов из заявки.

На большинстве позиций фамилии выглядят очевидными – существуют вопросы только по голкиперу, инсайдам и одному из опорников. В частности, интересно, кого Александр Петраков поставит в ворота. Мы ожидаем Пятова, ведь он не подвёл команду в предыдущих встречах, а вот к Жоре были небольшие вопросы по голу болгар.

Место Шапаренко в основе выглядит железобетонным, но кто будет рядом? Вряд ли Сидорчук, а вот выбор между Зинченко и Степаненко интересен. Как показал опыт поединка во Львове, команде требуется баланс в опорной зоне, но вместе с тем сегодня нужно атаковать быстро и много. Рискнём поставить на Тараса, ведь в начале встречи бошняки попытаются дать последний концерт. А уже по ходу игры должен появиться Зинченко.

В конце концов, интересно посмотреть, кто выйдет на позиции левого инсайда – Зубков или Цыганков. Главный тренер намекнул, что Виктор после своего дня рождения должен сделать подарок стране, да и вообще Петраков его любит. Ставим на Витю.

Впрочем, все эти расклады не будут иметь смысла, если Украина начнёт в схеме 4-3-3. Тогда на поле можно разместить и Зинченко, и Степаненко, и Малиновского, и Цыганкова/Зубкова. Вопрос лишь в том, рискнет ли тренерский штаб удивить боснийцев.

Ориентировочные составы на матч Босния и Герцеговина – Украина

Босния и Герцеговина: Шехич – Сушич, Ахмедходжич, Саничанин, Чивич – Цимирот, Пьянич, Прцич – Менало, Превляк, Стеванович

Украина: Пятов– Забарный, Кривцов, Матвиенко – Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Боснийцы потеряли турнирную мотивацию, но вряд ли они перед собственными болельщиками будут просто отбывать номер. Тем более что на поле выйдет несколько футболистов из резерва – им есть что доказывать. Сегодня следует ожидать непростого поединка с бодрым началом в исполнении балканцев.

Впрочем, опыт их матча против финнов показал, что стартового энтузиазма хватает минут на 20, а от грубых ошибок в защите он не спасает. Украине нужно просто реализовать свои моменты. Босния и Герцеговина будет давать отпор, но уже после первого пропущенного гола фактор их настроя должен быть нивелирован. Этой сборной не хватает психологической стабильности.

Без Джеко хозяевам невероятно тяжело в завершающей фазе атак, но разрешать им проводить по 57 кроссов не стоит – как и фолить. "Золотистые лилии" заточены под верховую борьбу и стандарты, а у наших защитников с этим аспектом не всё хорошо. Болгария же доказала, что забить Украине можно всегда. Существует очень большая вероятность, что один гол "сине-жёлтые" таки пропустят.

Тем не менее, трудно поверить, что столь слабеньких боснийцев подопечные Александра Петракова не обыграют. Проблема лишь в ужасной реализации его подопечных. Она носит хронический характер и явно связана с психологией – а ведь сегодня важность результата снова будет давить на украинцев. Именно поэтому в разгром балканцев тоже не верится.

Поставим на победу Украины со счётом 2:1 и проход в плей-офф благодаря успеху французов в параллельной встрече.

"На домах шрамы от пуль, а в Зенице была резня": он забивал Шахтеру и играл в Боснии – здесь начинал Дарио Срна