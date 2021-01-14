Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский, похоже, не намерен менять чемпионат в ближайшее время.

Малиновский отказался от идеи перехода в Брюгге, сообщает Voetbal 24 со ссылкой на собственные итальянские источники.

Малиновский снова заинтересовал Интер, – СМИ

Издание отмечает, что Руслан был приятно удивлен интересом бельгийского клуба, который возглавляет Филипп Клеман (с ним украинец работал в Генке). Правда, хавбек из Бергамо ответил Брюгге отказом, ведь хочет продолжить борьбу за место в основе Аталанты.

Ранее СМИ сообщали, что Руслан Малиновский готов перебраться в другой клуб для получения большей игровой практики. Заметим, что в текущем сезоне 27-летний игрок провел в Серии А 14 матчей, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

"Це була справжня шоколадка": Маліновський затьмарив мертвого конкурента – компліменти для українця від італійських ЗМІ