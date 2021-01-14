Маліновський відмовився від ідеї переходу в Брюгге, повідомляє Voetbal 24 з посиланням на власні італійські джерела.

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Видання зазначає, що Руслан був приємно здивований інтересом бельгійського клубу, який очолює Філіпп Клеман (з ним українець працював у Генку). Щоправда, хавбек з Бергамо відповів Брюгге відмовою, адже хоче продовжити боротьбу за місце в основі Аталанти.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Руслан Маліновський готовий перебратись в інший клуб задля отримання більшої ігрової практики. Зауважимо, у поточному сезоні 27-річний гравець провів у Серії А 14 поєдинків, в яких відзначився одним голом та трьома асистами.

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