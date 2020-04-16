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Малиновский объяснил, почему не смог закрепиться в Шахтере

20:36 29 Читати українською
Малиновский объяснил, почему не смог закрепиться в Шахтере
Руслан Малиновский / Фото из открытых источников

Украинский полузащитник бергамской Аталанты Руслан Малиновский поделился мыслями по поводу неудачной карьеры в донецком клубе.

"Как воспитанник Шахтера я фанат "горняков" номер один. Попадая с юношей в Шахтер, ты сразу становишься болельщиком команды. Рад, что помог Аталанте победить (на групповом этапе Лиги чемпионов – прим.), но Шахтер – это навсегда клуб, который мне многое дал, там я вырос как футболист.

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Согласен с Луческу, что не смог заиграть в Шахтере из-за конкуренции. Тогда были Фернандиньо, Мхитарян, Тейшейра. Я чувствовал, что у меня был определенный уровень, но я не был тем футболистом, который мог побороться за место в составе. Даже когда ездил на сборы. Может, если бы мне больше давали играть в товарищеских матчах... Возможно, Луческу что-то видел на тренировках. Но то, что я еще не был готов попадать в тот Шахтер с моим уровнем игры – скорее всего, правда.

Когда я поехал на сборы с тем Шахтером – это был совсем другой мир. Я еще не был таким игроком, как сейчас. Было другое мышление. Мне казалось, что все так быстро, такие скорости сумасшедшие. Думаю, если бы я сейчас тренировался – то думал бы по-другому. Но тогда по подбору футболистов Шахтер был топовой командой", – сказал Малиновский в программе Цыганык Live.

Напомним, Руслан начал профессиональную карьеру футболиста в 2011 году именно в Шахтере. За главную команду "горняков" полузащитник сборной Украины так и не сыграл ни одного официального матча.

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