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Маліновський про матч з Люксембургом: Треба зіграти з такою ж самовіддачею, як проти Португалії

19:52 270 Читать на русском
Маліновський про матч з Люксембургом: Треба зіграти з такою ж самовіддачею, як проти Португалії
Руслан Маліновський / Д. Руденко

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями від поєдинку проти Люксембургу в рамках відбору до Євро-2020.

 

"Слабких суперників вже немає. Навіть маленькі команди можуть обіграти будь-кого, тим паче вдома. Треба зіграти з такою ж самовіддачею та концентрацією, як проти Португалії. Тільки так можна розраховувати на позитивний результат.

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Тренерський штаб пояснив, як ми повинні провести матч з Люксембургом. Вони намагаються грати у футбол. Завдяки темпу, швидкості, індивідуальним якостям ми повинні створювати моменти. Потрібно домогтися позитивного результату. Нам необхідні очки, важливо їх здобути", – сказав на прес-конференції Руслан Маліновський.

25 березня о 21:45 збірна України на виїзді зустрінеться з Люксембургом в рамках другого матчу кваліфікації до Євро-2020. Нагадаємо, що "синьо-жовті" стартували у відборі з нічиєю на полі Португалії.

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Джерело: Футбол 24
Теги
Україна Україна Євро-2020 Люксембург - Україна Люксембург Люксембург Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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