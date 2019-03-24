Маліновський про матч з Люксембургом: Треба зіграти з такою ж самовіддачею, як проти Португалії

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями від поєдинку проти Люксембургу в рамках відбору до Євро-2020.

"Слабких суперників вже немає. Навіть маленькі команди можуть обіграти будь-кого, тим паче вдома. Треба зіграти з такою ж самовіддачею та концентрацією, як проти Португалії. Тільки так можна розраховувати на позитивний результат.

Люксембург – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Тренерський штаб пояснив, як ми повинні провести матч з Люксембургом. Вони намагаються грати у футбол. Завдяки темпу, швидкості, індивідуальним якостям ми повинні створювати моменти. Потрібно домогтися позитивного результату. Нам необхідні очки, важливо їх здобути", – сказав на прес-конференції Руслан Маліновський.

25 березня о 21:45 збірна України на виїзді зустрінеться з Люксембургом в рамках другого матчу кваліфікації до Євро-2020. Нагадаємо, що "синьо-жовті" стартували у відборі з нічиєю на полі Португалії.

Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляття