"Лучше играть против сильнейших. Мне даже в том же чемпионате Италии лучше играть против Ювентуса, Интера и Милана, чем с условным Удинезе или кем-то из аутсайдеров. Большие команды дают больше играть, больше простора есть.

Сборная Украины будет в третьей корзине во время жеребьевки отбора Евро-2024

Ничего страшного. У нас классная команда как одна семья. Есть ротация, видим, что разные игроки выходят, что очень хорошо. 20 человек готовы выйти и показать высокий уровень, поэтому Украина будет готова к отбору. Конечно, хотел бы сыграть против Италии. Было бы интересно попробовать свои силы против Италии, где играю уже четвертый год", – заявил Малиновский в комментарии ВЗБІРНА .

Напомним, жеребьевка отборочного цикла на Евро состоится во Франкфурте 9 октября в 12:00 по центральноевропейскому времени. Участие в квалификации примут 53 команды, Германия прошла напрямую как хозяйка соревнований.

Шевченко перезапускає кар'єру: Петраков та Луческу можуть поступитися, вирішальний ЧС, політичні інтриги, екзотика