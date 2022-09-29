"Краще грати проти найсильніших. Мені навіть у тому ж чемпіонаті Італії краще грати проти Ювентуса, Інтера та Мілана, аніж з умовним Удінезе чи кимось з аутсайдерів. Великі команди дають більше грати, більше простору є.

Збірна України буде в третьому кошику під час жеребкування відбору Євро-2024

Нічого страшного. У нас класна команда, наче одна сім'я. Є ротація, бачимо, що різні гравці виходять, що дуже добре. 20 людей готові вийти та показати високий рівень, тож Україна буде готова до відбору. Звісно, ​​хотів би зіграти проти Італії. Було б цікаво спробувати свої сили проти Італії, де граю вже четвертий рік", – заявив Маліновський у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, жеребкування відбіркового циклу на Євро відбудеться у Франкфурті 9 жовтня о 12:00 за центральноєвропейським часом. Участь у кваліфікації візьмуть 53 команди, Німеччина пройшла напряму як господарка змагань.

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