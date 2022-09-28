Во вторую корзину попала сборная Шотландии. Также в ней оказались сборные Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины не смогла одолеть Шотландию в шестом туре группового этапа Лиги наций, из-за чего не попала во вторую корзину во время жеребьевки отбора Евро-2024. Поэтому сборная Украины оказалась в третьей корзине.

Украина не смогла подняться в элиту Лиги наций, расписав ничью с Шотландией в решающем матче

Все корзины:

Хозяин турнира – Германия

Корзина финала четырех Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия;

Первая корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша;

Вторая корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия;

Третья корзина: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения;

Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония;

Пятая корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта;

Шестая корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Жеребьевка состоится 9 октября во Франкфурте.

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