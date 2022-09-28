Сборная Украины будет в третьей корзине во время жеребьёвки отбора Евро-2024
Во вторую корзину попала сборная Шотландии. Также в ней оказались сборные Финляндии и Боснии и Герцеговины.
Сборная Украины не смогла одолеть Шотландию в шестом туре группового этапа Лиги наций, из-за чего не попала во вторую корзину во время жеребьевки отбора Евро-2024. Поэтому сборная Украины оказалась в третьей корзине.
Украина не смогла подняться в элиту Лиги наций, расписав ничью с Шотландией в решающем матче
Все корзины:
Хозяин турнира – Германия
Корзина финала четырех Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия;
Первая корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша;
Вторая корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия;
Третья корзина: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения;
Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония;
Пятая корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта;
Шестая корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Жеребьевка состоится 9 октября во Франкфурте.
Хорватия выиграла группу Лиги наций и спасла Францию, Нидерланды вышли в плей-офф, Польша выбросила Уэльс из элиты