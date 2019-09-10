Малиновский назвал ключевой фактор прогресса сборной Украины

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский убежден, что футболистам нужно ехать в европейские чемпионаты при первой же возможности.

"Сейчас многие ребята начали играть в Европе. Там и скорости другие, и возможность встретиться с более сильными командами. Это дает возможность прогрессировать тебе как футболисту.

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Сейчас приятно играть в сборной. Все знают, что нужно делать на футбольном поле, хорошо технически оснащены, играем быстрыми передачами. Стараемся показывать качественный футбол и, думаю, играем неплохо.

Кто еще из чемпионата Украины может уехать в Европу? Те, у кого будут предложения или возможность. Думаю, что каждому стоит попробовать свои силы там. Но, скажу, что это не так легко, как кажется на первый взгляд", – сказал Малиновский в эфире программы "Трындец" на Youtube.

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