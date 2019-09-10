Маліновський назвав ключовий фактор прогресу збірної України

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський переконаний, що футболістам потрібно їхати у європейські чемпіонати за першої можливості.

"Зараз багато хлопців почали грати у Європі. Там і швидкості інші, і можливість зустрітися з більш сильними командами. Це дає можливість прогресувати тобі як футболісту.

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Зараз приємно грати у збірній. Всі знають, що потрібно робити на футбольному полі, добре технічно оснащені, граємо швидкими передачами. Намагаємося показувати якісний футбол і, думаю, граємо непогано.

Хто ще з чемпіонату України може поїхати в Європу? Ті, у кого будуть пропозиції або можливість. Думаю, що кожному варто спробувати свої сили там. Але, скажу, що це не так легко, як здається на перший погляд", – сказав Маліновський в ефірі програми "Триндець" на Youtube.

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