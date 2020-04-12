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Малиновский может потерять звездного одноклубника – Аталанта определилась с ценой игрока

16:20 66 Читати українською
Малиновский может потерять звездного одноклубника – Аталанта определилась с ценой игрока
Иличич и Малиновский / Getty Images

Аталанта может распрощаться со словенским полузащитником Йосипом Иличичем и уже назвала примерную сумму трансфера.

Аталанта готова распрощаться с Йосипом Иличичем за 30-35 млн евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

Серия А определила примерную дату завершения чемпионата Италии

Интересно, что при этом бергамаски не заинтересованы в продаже словенца. Контракт Иличича рассчитан до лета 2022 года.

К слову, Йосип провел 29 поединков за Аталанту в текущем сезоне, записав в свой актив 21 гол и 9 голевых передач.

Відмовити Динамо, щоб увійти в історію Ліги чемпіонів – важкий шлях Йосіпа Ілічіча, який двічі ледь не завершив кар'єру

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Теги
Италия Йосип Иличич Йосип Иличич Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Трансферы
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