Малиновский может потерять звездного одноклубника – Аталанта определилась с ценой игрока

Аталанта может распрощаться со словенским полузащитником Йосипом Иличичем и уже назвала примерную сумму трансфера.

Аталанта готова распрощаться с Йосипом Иличичем за 30-35 млн евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Интересно, что при этом бергамаски не заинтересованы в продаже словенца. Контракт Иличича рассчитан до лета 2022 года.

К слову, Йосип провел 29 поединков за Аталанту в текущем сезоне, записав в свой актив 21 гол и 9 голевых передач.

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